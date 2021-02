Bautista uupak sa Tokyo

AABOT sa lima ang pambansang boxer na posibleng makatuntong sa 2020 Tokyo Oympics sa inaasahang pagkakadagdag ng flyweight na si Ian Clark Bautista.

Ito ang sinabi ni Alliance of Boxing Associations in the Philippines (ABAP) president Ricky Vargas Sabado ng umaga sa program ni Noli Eala na Power and Play.

Ayon kay Vargas, ang 26 anyos mula Binalbagan, Negros Occidental na si Bautista ay kabilang sa mga Pilipno boxer na may mataas na ranking sa kanyang dibisyon.

“At least 2 or 3 more Pinoy boxers have practically qualified in theTokyo Olympics due to their current rankings,” sabi ni Vargas patungkol kina Nesthy Petecio, Carlos Paalam at si Bautista. (Lito Oredo)