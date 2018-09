Bautista rapido ng 26, AFP niratrat ang DOJ

Mga laro sa Linggo:

(Ihahayag pa ang venue)

2:00 p.m. – NHA vs PhilHealth

3:30 p.m. – GSIS vs Senate

5:00 p.m. – PITC vs PNP

ASTIG na sinimulan ng two-time champion Armed Forces of the Philippines, Malacañang Palace-Philippine Sports Commission at National Housing Authority ang mga kampanya nitong linggo sa 7th UNTV Cup 2018 eliminations sa Pasig City Sports Center.

Rumapido ang AFP Cavaliers ng 26 points mula kay dating ¬Letran College star Boyet Bautista at niratrat ang Department of Justice Boosters, 109-87, habang umangkat ang MP-PSC Kamao ng twin digits sa 6 na player upang hambalusin ang Ombudsman Graft Busters, 101-72.

Ang NHA Builders sa kabilang dako, nanibasib sa gitna ng payoff period upang magulantang ang Judiciary Magis ni Supreme Court Administrator Jose Midas Marquez, 73-68, sa torneong nag-aalok ng P4-milyon para sa charity institution na pipiliin ng champion team.

Sinamahan ng AFP ang opening day winner at defending champion Senate sa Group A samantalang humanay ang Malacañang at NHA sa Department of Agriculture ni Sec. Emmanuel Piñol para sa liderato ng Group B.

Katuwang ni Bautista sa pagpapalayo sa Cavaliers si former amateur standout ¬Eugene Tan, 32-16, na prinotektahan nila hanggang sa huling dagundong ng buzzer para sa matikas na umpisa sa taunang torneong binabalangkas ni UNTV president and CEO Dr. Daniel Razon.