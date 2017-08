Bautista: ‘There is a political agenda behind this’

Inakala umano ni Commission on Elections (Comelec) Chairman Andres Bautista na tapos na ang sigalot sa pagitan nila ng asawang si Patricia Paz-Bautista, subalit tila lumala raw pagkatapos humingi ng payo ang kanyang asawa kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang pinatutungkulan ng opisyal ay ang pakikipagpulong diumano ng kanyang asawa kay Pangulong Duterte noong Hulyo 26 sa Malacañang.

“I thought that things were heading in the right direction, and all of a sudden there was this NBI affidavit that came out,” ani Bautista.

Ibinunyag umano ni Ginang Bautista sa Pangulo ang tungkol sa bank passbooks at iba pang dokumento na naglalaman ng mga detalye ukol sa bank accounts at real estate properties na nakapangalan sa kanyang asawa at sa iba niyang kamag-anak na nagkakahalaga ng P300 milyon, gayong P158.5 milyon lamang umano ang nakadeklara sa kanyang SALN .

Depensa ng poll chief, dinoktor ng kanyang asawa ang mga isinumiteng dokumento sa NBI at tila nahahaluan aniya ng pulitika ang away nilang mag-asawa.

“To be honest, I don’t know but I’ve been told that there is a political agenda behind this move…. I think that there are other factors that are moving aside from the usual marital problems that married people have to contend with,” giit ni Bautista.

Ibinunyag din ng opisyal ang labis-labis umanong paghingi ng pera ng kanyang asawa at naniniwala siyang naiintindihan siya rito ni Pangulong Duterte.

“She has been asking for a lot of money and I told her again, these monies do not belong to me. Because they belong to my family members. And I do have substantial money which is shown in my SALN and I was willing to give her fair share of that but she just wants a lot more. And I think that the president also understood that,” pahayag ng opisyal.