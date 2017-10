Bautista nag-resign, na-impeach pa

Inanunsyo na kahapon ni Commission on Elections (Comelec) Chairman Juan Andres Bautista ang pagbibitiw sa puwesto at mananatili na lamang sa poll body hanggang sa Disyembre 31 ngayong taon.

Pero, makalipas lamang ang ilang oras matapos ihayag ang kanyang resignation bilang Come­lec chief, ay in-impeach naman siya sa plenary session ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Binaligtad ng plenaryo ang naunang desisyon ng House committee on justice na binasura ang impeachment complaint laban kay Bautista.

Nabatid na bago ang botohan sa plenaryo ay nagkaroon ng caucus ang mga kongresista at tinalakay ‘di umano ang impeachment complaint laban kay Bautista.

Bumoto si House Speaker Pantaleon Alvarez kontra sa committee report.

“I vote no… charges against the Comelec chair were very serious,” sabi ni Alvarez.

Tinawag naman ni Cebu Rep. Gwendolyn Garcia na ‘reversal of fortunes’ ang pagkaka-override ng resolution sa impeachment complaint kay Bautista.

May 137 kongresista­ ang bumoto pabor sa impeachment ni Bautista habang 75 ang gustong ibasura ito at dalawa ang nag-abstain o hindi bumoto.

Si Bautista ang kauna-unahang Comelec chairman na na-impeach. Ito rin ang unang opisyal ng gobyerno na na-impeach sa ilalim ng administrasyong Duterte. Iaakyat sa Senado ang kanyang kaso para sa impeachment trial.