‘Battle of the Big Boys’ sisiyapol

MAGKIKITA-KITA sa ruweda ang mga tigasing breeders para isalpok ang kanilang pambatong panabong sa magaganap na Battle of the Big Boys 6-Cock Derby na bibitawan sa Santa Rosa Mega Cockpit, bukas (Mayo 12).

Tiyak na dadagsain ng mga kilalang bigtime sabungero para lahukan ang pa-derby ni Atty. Richard “Boss Riper” Perez, isa na rito ang sabong legend na si Charlie “Atong” Ang.

Inaasahan na sasali sa nasabing big event ang mga bigtime breeder sa PitMaster na pinamamahalaan ni Ang, isasabak din ni Perez ang kanyang mga pambatong warriors.

Puwedeng ilaban ang lahat ng klaseng kulay ng manok kasama ang Hennies sa event na may pot money na P110,000 at minimum bet na P55,000.

Kilalang mahusay na sabungero si Perez, maraming napagkampeonan na bigtime derbies, isa rito ang 2019 World PitMasters Cup matapos umiskor ng 8.5 points.

Parehong kampeon noon sina Perez at Engr. Sonny Lagon ng Blue Blade, posibleng kasali rin ang huli sa Battle of the Big Boys.

Posibleng lumahok rin sa Battle of the Big Boys sina Gerry Ramos, Eddie Bong Plaza, Edwin Tose, Arman Santos at Eric Dela Rosa. (Elech Dawa)