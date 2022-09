Bato: Walang gustong magkaso DTI, Agri turuan sa mga hoarder

Pinuna ni Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa ang turuan ng mga ahensya ng gobyerno sa kung sino ang dapat magsampa ng kaso laban sa mga hoarder at price manipulator.

Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon sa kontrobersya sa pang-angkat ng asukal, dismayado si Dela Rosa at sinabon ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry (DTI) at Department of Agriculture (DA) dahil nagtuturuan ang mga ito kung sino ang responsable sa paghahain ng kaso laban sa mga negosyanteng may-ari ng warehouse na sinalakay ng Bureau of Customs kamakailan.

Ipinagtataka ni Dela Rosa na wala pang nakakasuhan ang DTI sa pagho-horading o paglabag sa Price Act o Republic Act 7581, na may kinalaman sa raid na isingawa ng BOC at DTI kung tone-toneladang asukal ang nadiskubre sa iba’t ibang mga warehouse.

Sabi ni DTI Director Marcus Valdez, sa ilalim ng Price Act ang mga produktong pang-agrikultura tulad ng asukal ay sakop ng DA kaya’t sila umano ang dapat magsampa ng kaso ng hoarding.

Subalit giit ni Dela Rosa, ang hoarding at price manipulation ay malinaw nasa hurisdiksyong DTI kahit na ang produkto ay pang-agrikultura o hindi.

“Siguro, kaya namamayagpag itong mga…unscrupulous businessmen dahil malabo itong ating law enforcement agencies kung sino talagang in charge dito, sinong magpa-file ng kaso nito. Kaya siguro wala pang na-file na kaso hanggang ngayon. Katagal na itong batas na ito. Ewan ko lang kung may na-file-an ng kaso,” ani Dela Rosa.

“Manghingi tayo ng data from DTI kung ilan ang na-file-an ng kaso, ilan ang na-convict dahil kung wala, ‘eh di might as well, ibasura itong batas na ito kung hindi niyo kayang i-implement,” sambit pa niya. (Dindo Matining)