Bato todo kampanya kay JV

Inihayag ni Senador ‘Bato’ dela Rosa na personal niyang ikinakampanya ang pagbabalik sa Senado ng kanyang kaibigang si dating Senador Joseph Victor Ejercito.

“I’m here to support my friend JV Ejercito. I hope, in my own little way, (na) makakatulong ako sa kanyang campaign. I’m really campaigning for him. Kaya kung saan-saan ako pumupunta, may mga kinakausap akong mga leaders dito,” sabi ni Dela Rosa sa isang press conference Davao City.

“Although hindi kami nag-abot sa Senado, nakita ko ‘yung kanyang importance nung presensya niya sa Senado. Napakalaki ng kanyang accomplishment. Sana tuloy-tuloy niyang gagawin ‘yon,” dagdag pa niya.

Pinuri ni Dela Rosa ang papel ni Ejercito sa pagpasa ng Universal Healthcare Law, kung saan siya ang principal author at sponsor.

“‘Yung Universal Healthcare (Law) lang, napa­kalaking legislation ‘yon. Lahat nakikinabang doon. Siya talaga ‘yung principal author no’n. Pasalamatan natin siya. As a way of giving thanks to him, ibalik natin siya sa Senado para maituloy-tuloy ‘yon,” dagdag pa niya.

Pagbabahagi pa ng dating Philippine National Police (PNP), nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Ejercito dahil sa hilig nilang pareho sa motoriklo at humanga siya sa pagiging bukas palad nito sa tao.