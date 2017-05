Bato sinermonan ni Ping

Kung dati ay bilib at madalas papuri ang mensahe ni Senador Panfilo “Ping” Lacson kay PNP chief Dir. Gen. Ronald “Bato” dela Rosa – tila kumambiyo ngayon ang senador sa sablay na depensa ng PNP chief sa isyu ng nabulgar na ‘secret jail’ ng Manila Police District (MPD) sa Tondo, Maynila.

Tahasang sinabi ni Lacson na sablay ang pagtatanggol ni Bato sa hepe at mga pulis ng MPD Police Station-1 na nabuking sa modus na pagtatago ng bilanggo sa isang maliit at tagong silid.

Ayon sa senador na dati ring nag-PNP chief at director ng NBI, malinaw na may paglabag sa batas ang mga tauhan at opisyal ng pulisya, subalit ipinagtatanggol pa ito ng PNP chief.

Hindi nagustuhan ni Lacson ang pahayag ni dela Rosa na gusto lamang umanong ipahiya ng Commission on Human Rights (CHR) ang gobyerno dahil itinaon ang surprise inspection sa kasagsagan ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit.

Kinausap din ni dela Rosa ang ilan sa mga presong nakita sa ‘secret jail’, kung saan bumaligtad ang mga ito sa nauna nilang pahayag sa media na kinikilan sila ng mga pulis kapalit ng paglaya.

“CPNP dela Rosa misses the point entirely. Defending policemen for maintaining an unlivable secret prison cell hidden behind a book shelf inside a police station is incomprehensible. It is also very arrogant,” ani Lacson.

Iginiit ni Lacson na kahit walang testimonya ang mga preso sa secret jail, sabit pa rin sa paglabag sa batas ang mga pulis ng MPD Station 1 dahil sa ginawang ‘secret jail’.

“Ewan ko nga bakit ganun naging comment niya. Plain view pa lang, kahit wala nang magbigay ng salaysay, kita na natin na may violation of law. In short, he’s defending the indefensible,” pagdidiin ng senador.