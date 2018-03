Absuwelto sa Drugs

Ibinasura ng National Prosecution Service ng Department of Justice (DOJ) ang kaso laban sa umano’y drug lord na sina Kerwin Espinosa, Peter Lim at 20 iba pa na may kinalaman sa illegal drug trade dahil sa kawalan ng matibay na ebidensiya.

Sa 41-pahinang reso­lusyon na pirmado ni Ac­ting Prosecutor General Jorge Catalan Jr., inabsuwelto sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dange­rous Drugs Act of 2002 ang mga nabanggit na personalidad.

Kabilang din sa inabsuwelto sina Peter Co, Marcelo Adorco, Max Miro, Lovely Impal, Ruel Malindangan, Jun Pepito at iba pa na nakilala lamang sa kanilang mga alyas.

Inihain ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) ang reklamo laban sa kanila dahil sa pagkakasangkot umano sa illegal drug trade sa Visayas region.

Ginawang batayan ng PNP-CIDG ang impormasyon na ibinunyag ni Marcelo Adorco, umano’y pinagkakatiwalaang tauhan ni Espinosa na sina Lim at Co ang supplier ng droga ng Espinosa Group.

Pero hindi binigyan ng NPS ng bigat ang testimonya ng testigo na tinawag nilang ‘self-ser­ving’ dahil hindi naman ito ‘corroborated’ o sinusuportahan ng iba pang testimonya o ebidensya.

Hindi umano credible witness si Adorco dahil sa mga hindi magkakatugmang impormasyong testimonya nito.

Pinuna rin ng NPS na walang naiprisinta ang PNP-CIDG na iligal na droga na magpapatunay na sangkot nga sa illegal drug trade ang mga akusado.