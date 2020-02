Bato ni Espenido: Hilum na lang

Gipahilum ni kanhi Philippine National Police (PNP) chief ug karon Senador Ronald “Bato” Dela Rosa si Police Lt. Col. Jovie Espenido sa pagpagawas ug pamahayag kabahin sa pagkalambigit sa iyang pangalan sa narco list sa Presidente.

Matud ni Bato, nga dili maayo nga usaka opisyal sa kapolisan nga magsigig yawyaw, ug kung dili siya makapugong mas maayong mopahawa kini sa serbisyo.

Dugang pa ni Dela Rosa nga adunay ongoing adjudication process ang PNP aron masayran kun kinsa ang positibo sa listahan ug kinsa ang inosente busa masmaayong dili una moluwat ug pamahayag si Espenido samtang nagpadayun ang imbestigasyon.

“Please tell him to stop talking, sinisira lang nya ang sarili niya ‘pag ganon, it’s not helping, talking indiscrimately is a not observing the proper decorum otherwise kung gusto niyang magsalita ng magsalita against sa PNP, lumabas siya o umalis siya from the organization, magkakaroon tayo ng loyalty check pag ganon,” pamahayag ni Dela Rosa sa media interview sa Camp Crame diin siya ang guest of honor sa anibersaryo sa PNP Maritime group.

Dugang pagpasabot sa Senador nga kung adunay mopatay ni Espenido, nakasiguro kini nga kini ang mga rogue cop nga naapektuhan sa iyang operasyon sa kampanya batok sa iligal nga droga.

“Hindi naman, i don’t think so, siguro kung may pulis na magkakainteres sa kanya ay ‘yung mga ninja cops, hindi ‘yung pulis na matino,” pagpasabot ni Dela Rosa.

Giingong wala si Espenido sa narco list sa panahon nga siya pa ang PNP chief.

“Hindi ko nakita noong panahon ko otherwise hindi ko ‘yan i-appoint, sa Albuera, Leyte then later pinadala ko sa Ozamiz kung may ganong klaseng report, wala akong nakitang ganong report, saan galing yan? Lumabas lang out of thin air?” dugang pa ni Bato.

Angayang imbestigahon sa PNP kung kinsa ang mga naglista sa mga pangalan sa mga polis ug mga gibasuhan niini sa paglakip niini sa narco list, matud pa ni Dela Rosa.

“Dapat ungkatin ng PNP kung sino ang gumawa ng report na yan, most likely sindikato na pulis ang gumawa non, dapat follow-up ng PNP yan dahil kung andiyan pa ‘yang mga pulis na ‘yan most likely meron na naman yang gagawing kalokohan sa ibang kasamahan nila na makakalaban nila” pamahayag pa ni Bato.

Sa pagkakaron ,daku ang pagsalig ni Dela Rosa kang Espenido ug sama sa Presidente wala siya motuo nga nalambigit sa kalihukan sa illigal nga drugas sa nasud.