Bato may basbas ni Trump sa US visa

Ibinunyag ni Senador Ronalnd “Bato” dela Rosa na tumawag sa kanya ang US Embassy sa Maynila para ipaalam na maari na siyang muling mag-apply ng kanyang visa matapos kanselahin noong 2019.

Ayon kay Dela Rosa, natanggap niya ang abiso mula sa US Embassy matapos mag-usap sina US President Donald Trump at Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril.

“Ayoko ibalita sana, but to be frank, to be honest…after mag-usap ni President Duterte at si President Trump, tinawagan ako ng US embassy na asikasuhin ko yung visa ko,” pahayag ni Dela Rosa sa panayam sa ANC Headstart.

Pero giit ni Dela Rosa, hindi pa siya nakakapag-apply muli at pupunta lang siya sa embahada pagkatapos ng COVID-19 pandemic.

Nauna nang kniumpirma ni Dela Rosa noong Disyembre 2019 na kinansela ang kanyang US visa dahil sa papel nito sa madugong kampanya laban sa iligal na droga.

“Yes, pupunta ako (I will go),” sagot ni Dela Rosa nang tanungin kung tatanggapin niya ang alok ng US Embassy. (Dindo Matining)