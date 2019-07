Bato magpaputol sa ulo kung kapamatud-an nga state-sponsored ang EJKs

Ipaputol ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang iyang ulo kung mapamatud-an nga “state-sponsored” ang giingong pagkamatay sa kapin 22,000 ka tawo sa war on drugs sa kagamhanan.

“I will let my head cut off if this is state-sponsored. Come here and cut my head off if this is state-sponsored ‘yung alleged EJKs. You can come down and cut my head if this is state-sponsored. Tapos ang usapan,” kini ang pamahayag ni Dela Rosa sa usa la press conference sa ika duhang anibersaryo sa Drug Enfocement Group sa Camp Crame diin siya ang guest of honor sa programa.

Ang pamahayag ni Dela Rosa, nga kanhi Philippine National Police chief, subay sa napasar nga resolusyon sa United Nations Human Rights Council nga ipasusi ang mga namatay sa war on drugs sa administrasyong Duterte.

Hagit ni Dela Rosa sa UN, nga moari sila sa Pilipinas ug pangitaon ang tanang giingon nga 22,000 ka biktima sa giingong extra judicial killing (EJK).

Pagpasabot pa sa senador, nga sayup ang impormasyon nga nadangat sa UN tungpd kay kapin 6,000 lang ang mga namatay nga mga drug suspect human nakigpinusilay sa kapolisan.

“Sige hanapin niyo ‘yung 22K na ‘yan. Isa-isahin nating imbestigahan kung makita niyo ‘yan, magpasalamat pa ako sa inyo. I challenge them: you produce these 22K cases including ‘yung mga taong nagbigay sa inyo ng impormasyon, ‘yung mga taong nag-mislead sa inyo with these numbers. Produce niyo ‘yan one by one, isa-isahin natin. ‘Wag niyo i-lump up at you come up with a conclusion na isahang imbestigasyon,”matud pa ni Dela Rosa.