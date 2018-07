Bato inisnab ng mga senador sa Guam

NAPAHIYA si dating Philippine National Police (PNP) chief Ronald ‘Bato’ Dela Rosa matapos bawiin ang imbitas­yon sa miting ng mga local senator sa Guam, kahapon.

Sa ulat ng The Guam Daily Post, nakatakda sanang harapin ni dela Rosa ang mga senador sa Guam Congress Building para sa isang ‘courtesy visit’ subalit kinansela ito.

Nabatid na si Sen. Dennis Rodriguez Jr. ang nag-iskedyul ng courtesy visit ni Dela Rosa subalit noong Biyernes ay nagpadala ito ng follow up notice sa mga kasamahan na kanselado na ang event.

Nakatakda rin sa­nang bisitahin ni Dela Rosa ngayon ang director ng Bureau of Correction, ang mga kulungan sa Guam, kasama ang isang senador.

Pero nang malaman ni Sen. Telena Nelson, chair ng legislative committee overseeing public safety, na si Dela Rosa ang makakasama sa tour ay umatras ito.

Hindi binanggit ng mga senador kung bakit inayawan nila si Dela Rosa.

Pero sa deskripsyon ng pahayagan kay Dela Rosa, binanggit itong top enforcer ng ‘Philippine President Rodrigo Duterte’s bloody drug war’.

“Human Rights Watch described Dela Rosa as someone who left behind a ‘police force with a sordid human rights record unmatched since the Marcos dictatorship,” ayon pa sa artikulo.