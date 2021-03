Bato hinamon CHR: Demanda n’yo mga pulis sa drug war

Kung talagang may ebidensiya ang Commission on Human Rights (CHR) na suportahan ang kanilang imbestigasyon na sangkot ang mga pulis sa operasyon kontra iligal na droga, dapat magprisenta sila ng ebidensiya at maghain ng kaso sa korte, ayon kay Senador Ronald `Bato’ dela Rosa.

Kung hindi aniya nila ito magagawa, lalabas na black propaganda lang ang findings ng CHR.

“They’ve been saying the same thing since 2016, it is now 2021,” pahayag ni Dela Rosa sa kanyang text message sa mga reporter.

“If they have the evidence then they should file appropriate charges in court otherwise their claims can be construed as black propaganda,” dagdag pa nito.

Ginawa ni Dela Rosa ang pahayag matapos hingan ng reaksyon hinggil sa findings ng CHR na diumano’y gumamit ng “excess, unreasonable force” at intensiyong patayin ang mga suspek sa anti-drug operation.

Si Dela Rosa ang PNP chief nang ilunsad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang giyera laban sa iligal na droga.

Nang tanunging ang senador kung bakit nasabi nitong magreresulta lang ito sa black propaganda, sinabi ni Dela Rosa na: “By mere coincidence, the CHR and the opposition are trumpeting the same tune. (Election year) 2022 is fast approaching.”(Dindo Matining)