Bato happy na dedma si Marcos sa ICC

Bilang pangalawang akusado sa imbestigasyon sa anti-drug war, ikinatuwa ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang desisyon ng gobyerno na huwag na muling sumali sa International Criminal Court (ICC).

“I must admit it being the number 2 accused, I am happy. Naisip ko kasi if US, Russia, China other countries refused to join the ICC, I don’t see any compelling reason to join and meddle with our internal affairs,” pahayag ni Dela Rosa sa panayam ng mga reporter.

Una rito, inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na wala siyang intensiyon na muling sumali ang Pilipinas sa ICC.

Ayon kay Dela Rosa, wala siyang nakikitang rason para ipagpatuloy ng ICC ang kanilang imbestigasyon sa giyera kontra droga ng nagdaang adminisrasyong Duterte. (Dindo Matining)