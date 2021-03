“Bato bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit”, ang isa sa ating mga kasabihan. Ito ay may kinalaman sa mga salitang nais sabihin at maaaring makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Ngayong araw na ito, hindi salita, kundi tunay na bato ang ating paguusapan, at ang tunay na sakit na dala nito na walang pinipili o kinikilingan. Madaming klase ng bato ang maaaring mamuo sa ating katawan, ngunit may isa na medyo madalas makita. Ito ay ang bato sa apdo o gallbladder stone o cholelithiasis. Ang tanong sa atin ng ating reader ay kung bakit sinabihan siya ng kanyang seruhano na dapat maoperahan, ngayon na hindi na gaano sumasakit ang tiyan, habang may mga kasamahan naman sa trabaho na parehong may bato ngunit hindi naman pinapaopera. Bago natin pagusapan ang operasyon sa bato, ano ba muna ang sanhi nito.

Ang ating apdo o gallbladder ay isang maliit na bag sa ilalim ng atay kung saan kinoconcentrate ang bile. Ito ang malaberdeng likido na nanggagaling sa atay na pumupunta sa ating bituka para humalo sa taba na ating nakain para mametabolismo ito ng mabuti nang makatulong sa ating katawan. Mas madaming taba ang nakain, mas madaming bile ang kakailanganin. Ngunit may panahon na sa sobrang dami ng taba, namumuo ang bile sa apdo, nasasamahan pa ng bilirubin, na syang nanggagaling naman sa ating dugo. Ang mga ito ay nagiging sludge na sa katagalan ay maaaring maging bato. Wala naman masyadong problema kahit magkaroon ng bato, kung minsan ay sumasama lamang ito sa ating dumi. Kung kaya’t kadalasan ay nagiging incidental finding lang sa mga annual physical exam kung may ultrasound ito. Naguumpisa ang problema sa oras na bumara ang mga ito sa daanan nila. Mamamaga ang apdo na magiging umpisa ng pagkirot sa gawing kanan, sa taas ng ating abdomen, malapit na sa tadyang. Ito ang cholecystitis. Maliban sa pananakit, maaaring mahilo at magsuka, sobrang pagdighay, o lagnatin pa, maitim ang ihi, maputla o mistulang clay ang dumi. Sa malalang kundisyon, maaaring manilaw ang balat na tinatawag na jaundice.

Oras na madiskubre na may bato sa apdo, iwasan na ang pagkain ng mga matataba at masebo. Iwasan din ang mga inuming may kape o caffeine, gatas, at matatamis na pagkain. Kumain ng paunti-unti at huwag madami at biglaan. Dagdagan ang mga gulay at uminom ng wastong dami ng tubig, kahit lumagpas pa ng 8 baso o 2 litro sa maghapon.

Kung palagi na lang paulit ulit ang kirot, lalo na kung may mga kumplikasyon na, maaaring maoperahan at tanggalin ang apdo, o cholecystectomy. Maaaring laparoscopic at maliliit lang ang mga hiwa dahil sa mga instrumento na gagamitin o open na may isang malaking hiwa lamang. Ngunit kung sakaling nawawala naman ang sintomas, maaring ipagpaliban ito at payuhan na operahan kung kailan wala nang sintomas na nararamdaman. Ito ay sa dahilang mas siguradong walang kumplikasyon at mas mapapabilis pa ang paggaling. Maaaring kumunsulta sa mga kaibigan nating mga general surgeons.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

