Bato atras ‘pag Mayor Sara kakasang pangulo

Nakahanda si Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa na bawiin ang certificate of candidacy (COC) sa pagka-presidente kung tatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa pagka-pangulo sa ilalim ng PDP-Laban.

“Kapag i-accept niya ‘yong offer ng PDP to become our standard bea¬rer, by all means I will withdraw,” pahayag ni Dela Rosa sa online interview ng mga reporter.

“Pero kung partido ang tatakbuhan niya through and through akong magsuporta sa kanya. Pero I will wait for the decision of the party,” dagdag ng senador.

Sabi pa ng dating Philippine National Police (PNP), mataas ang ‘winnability’ ni Mayor Sara kaya nakahanda siyang umatras sakaling tumakbo ang alkalde sa ilalim ng PDP-Laban.

“Willing ako. I am very much willing kasi ‘yong winnability niya masyadong mataas and ‘yong kanyang capability, ‘yong kanyang capacity to lead, ay beyond question,” sabi ni Dela Rosa.

Inamin naman ni Dela Rosa na naging pinal ang kanyang pagtakbo sa pagka-presidente dalawang oras bago ang deadline ng paghahain ng COC.

“Tinawagan ako 3pm na para mag-file ng COC. Sabi ko, bakit puwedeng malaman anong rason, ang sabi ng liderato ng PDP-Laban si Sec. [Alfonso] Cusi wala na tayong ibang nakitang puwedeng magpatuloy sa legacy ni President Duterte,” lahad ng senador.

Pinabulaanan din nito na hinintay ng partido si Mayor Sara hanggang sa huling minuto ng paghahain ng COC. (Dindo Matining)