Batista magpapabilib sa zombie movie

Makikipagbakbakan sa mga zombie si pro wrestler-turned-actor Dave ‘Batista’ Bautista sa Netflix movie na nakatakdang mapanood sa May 21.

Inilabas na ng streaming giant ang trailer ng ‘Army of the Dead’ ni American filmmaker Zack Snyder, na kilala sa mga superhero blockbuster tulad ng ‘Justice League’ at ‘Batman vs Superman’.

Kuwento ang Army of the Dead ng isang grupo ng mga mersenaryo na nakipagsapalaran sa quarantine zone na sinalanta ng mga zombie sa Las Vegas.

Maliban kay Bautista, mapapanood din sa pelikula sina ‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’ actress Ella Purnell at ‘Sons of Anarchy’ actor Theo Rossi. (Issa Santiago)