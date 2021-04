Batikan sa musika kinilala sa kauna-unahang NCCA SUDI Awards

Labingsiyam na mga natatanging tagumpay sa musika kabilang ang mga artist, musical piece, journal, cultural worker, o institusyon nitong mga nakalipas na dekada ay bibigyan ng gawad ng the National Commission for Culture and the Arts (NCCA) sa kauna-unahang NCCA SUDI Awards.

Ang SUDI Awards ay isang national music award na naglalayong bigyan ng pagkilala ang mga natatanging kontribusyon ng mga Filipino musical works, creators, institutions, at researchers sa iba’t ibang genre at mode of productions na may pinakamataas na pamantayan at makasining na kahusayan.

Ang mga nanalo mula sa taong 2000 hanggang 2009 ay sina Prof. Benicio Sokkong; Prof. Carmencita Guanzon Arambulo; 98.7 DZFE-FM “The Master’s Touch”; Ms. Grace Nono; Mr. José Iñigo Homer Lacambra Ayala; Loboc Children’s Choir; Prof. Josefino Toledo; Dr. Raul Sunico; at UP Singing Ambasadors.

Mula 2010 hanggang 2020, ang mga tatanggap ng gawad ay sina Acapellago; Ateneo Chamber Singers; Mr. Vincent Ferdinand Dancel; Mr. Gerard Salonga; Mr. Aristotle Pollisco; Mr. Jonathan Manalo; Mr. Noel Cabangon; Rak of Aegis; Philippine Madrigal Singers; at The 70’s Bistro Bar

Sa kabilang banda, mayroong walo (8) na tatanggap ng special citation, ito ay ang Akapela Open; Elements Music Camp; Philpop MusicFest Foundation; Pinoy Playlist Music Festival; Bayanihan Musikahan; Mr. Bob Aves; Prof. Danongan Sibay Kalanduyan; at Route 196.

Ang SUDI ay isang salitang Ilokano na ang ibig sabihin ay kilala o sikat. Ang SUDI ay iminungkahi ni Dr. Felipe M. De Leon, Jr., miyembro ng technical working group at head ng NCCA National Committee on Music.

Ang mga awardee ay masusing pinili ng 2020 NCCA SUDI Awards board of jury na kinabibilangan nina Bobby Barreiro, Andre Allan Alvarez, Maria Rachelle Gerodias, Francis Reyes, Lutgardo Labad, Christian Bautista, Dr. Felipe De Leon, Jr. Dr. Elena Mirano, Melchor Villena, Dr. Jose Buenconsejo, na pinangunahan ni National Artist for Music Ryan Cayabyab.

Ang SUDI Awards ay sinimulan ng technical working group sa pamumuni ni Mr. Noel Ferrer, sa rekomendasyon ni dating NCCA chairman at National Artist for Literature Dr. Virgilio Almario. Ang mga kasapi sa technical working group ay sina National Artist for Music Ryan Cayabyab, NCCA National Committee on Music head Dr. Felipe de Leon, Jr., Organisasyon Ng Pilipinong Mang-aawit at Philpop executive director Dinah Remolacio, Elements Music Camp founder Twinky Lagdameo, Homonym founder at managing director Mike Constantino, at ang kilalang Filipino music artist na si Bayang Barrios.

Ang SUDI Awards ay gaganapin taon-taon. Ngayong 2021, para sa kauna-unahang SUDI Awards, asahan ang iba’t ibang pagtatanghal mula sa mga tanyag na musician na mapapanood sa NCCA Facebook page. Abangan ang iba pang detalye sa mga opisyal na social media accounts ng NCCA.