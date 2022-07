Batasan lockdown, gun ban epektibo na

Ilang araw bago idaos ang unang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., sa Lunes, todo na ang paghihigpit ng mga awtoridad sa paligid ng Batasan Pambansa sa Quezon City matapos itong isailalim sa full lockdown simula nitong Huwebes ng gabi at pagpapatupad ng gun ban sa Metro Manila kahapon hanggang sa Hulyo 27.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) director for operations Police Major General Valeriano de Leon, bahagi ang mga ito sa inilatag na seguridad sa unang SONA ng Pangulo.

Kasama rin dito ang pagpapakita ng negatibong resulta ng RT-PCR test ng mga papasok sa plenaryo at gusali ng Batasan 48 oras bago ang SONA.

Ani De Leon, 21,000 pulis ang ipapakalat sa paligid ng Batasan Pambansa para matiyak na magiging maayos at payapa ang SONA ng Pangulo.

Bahagi rin aniya ng muling pagbuhay sa Task Force Manila Shield ang gun ban at umaasa sila na walang magiging pasaway dito.

Nagbabala si De Leon na maaaring i-ban o tanggalan ng lisensiya para magmay-ari ng baril ang mga lalabag bilang leksiyon sa pagiging pasaway nila sa batas.

“As responsible gun owners, you have the obligation to follow the rules and orders, especially those coming from the PNP in order for you to avoid legal trouble and other consequences,” dagdag pa ng opisyal.

Humiling din ng pang-unawa sa publiko si De Leon sa mga checkpoint na ilalatag sa iba’t ibang lugar, partikular sa mga area papasok sa Quezon City kung saan gagawin ang unang SONA ng Pangulo sa Batasang Pambansa.

Umapela rin ang opisyal sa mga raliyista na manatili sa itinakdang freedom park para sa kanilang mga programa upang maiwasan ang pagkabuhol-buhol ng trapiko. (Edwin Balasa)