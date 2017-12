Batas vs mag-iiwan ng bata sa sasakyan, inaprubahan

Malapit nang maging ganap na batas ang isang panukala sa Kamara na layuning gawing krimen at parusahan ang sinumang mag-iiwan sa loob ng sasakyan ng batang may edad walo pababa na walang kasama.

Inaprubahan na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill No. 6570 o An Act Prohibiting Lea­ving Children Below Eight Years Old Unattended in Motor Vehicles.

Kung may kasama man, dapat ito’y may edad na 18 pataas para matiyak ang kaligtasan ng mga menor-de-edad lalo na kung tumatakbo ang makina ng sasakyan at nakakabit pa ang susi nito.

Kapag naisabatas, ang lalabag ay papatawan ng P5,000 para sa first offense, P10,000 sa se­cond offense, at P50,000 kasama ang pagkumpiska ng driver’s license para sa third offense. Ang mga susunod pang paglabag ay mayroong katumbas na parusang pagbawi sa lisensiya.

Aatasan din ang Land Transportation Office (LTO) na maglunsad ng education campaign upang magkaroon ng kaa­laman ang publiko ukol sa panganib na idudulot kapag iniwan ang isang bata sa loob ng sasakyan.