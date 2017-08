Batas sa tax-free balikbayan box, tuparin

By Eralyn Prado

Magbe-ber months na kaya giit ni Sen. Sonny Angara sa Department of Finance (DOF) na ibigay ang nararapat para sa mga overseas Filipino workers (OFWs) partikular pagdating sa kanilang balikbayan boxes.

Sa pagdinig ng oversight committee ukol sa pagrerepaso sa Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) hiniling ng senador sa DOF na baguhin ang implementing rules nito para sa duty and tax-free balikbayan boxes sa ilalim ng Customs Administrative Order No. 5-2016.

Nakasaad sa kautusan na hindi dapat lalampas ng P150,000 kada padala sa loob ng isang taon ang lahat ng balikbayan boxes.

Pero, sinabi ni Angara na taliwas ang regulasyong ito sa layunin o intensyon ng batas na nagbibigay ng pribilehiyo sa mga OFWs para makapagpadala ng hanggang tatlong P160,000 halaga ng tax-free balikbayan boxes o hindi lalampas sa P450,000 kada taon dahil hindi naman commercial quantities ang mga pinapadalang goods.

“Ang intensyon ng CMTA ay gawing tax-free ang balikbayan boxes na may halagang P150,000 times 3 kada taon, at hindi P150,000 divided by 3. Ipinasa natin ang batas na ito bilang pagkilala sa laki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating ekonomiya. Ibigay sana natin kung ano ang nararapat para sa kanila,” ayon kay Angara.