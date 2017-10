Batas sa PWDs, pilay ang implementasyon

Pinasisilip ni Senador Leila de Lima sa Senado ang pagsunod ng mga lokal na pamahalaan sa accessibility laws para sa persons with disabilities (PWDs).

Sa Senate Resolution 534, nais ni De Lima na magsagawa ang Senado ng imbestigasyon hinggil sa implementasyon ng Batas Pambansa Bilang 344 o Accessibility Law at Republic Act 7277 o Magna Carta for Disabled Persons.

“For the sake of our countrymen with disabilities, there is need to examine the level of implementation and enforcement of BP 344 and to look into possible corrective legislation to ensure that it is adequately enforced,” giit ni De Lima.

Kapansin-pansin anya na karamihan sa mga pribado at pampublikong lugar, maging sa mga transportasyon at iba pang pasilidad ay hindi napapatupad ang mga naturang batas.

Tinukoy ni De Lima sa resolusyon ang Baguio City at Cainta, Rizal na bigong matiyak na accessible sa PWDs ang mga gusali, footbridge at bangketa.

Sa rekord ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong 2010, 16 sa 1,000 Pinoy ang may kapansanan o katumbas ng 1.57 % ng kabuuang populasyon.