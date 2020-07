Batas sa buwis pinabubusisi ni Cong. Yap

NANAWAGAN si ACT-CIS partylist Rep. Eric Go Yap sa kongreso na imbestigahang mabuti ang ipinapatupad na tax regulation sa bansa, matapos mabunyag sa pagdinig sa Kamara ukol sa prangkisa ng ABS-CBN.

Sa ipinalabas na pahayag ni Cong. Yap, binanatan nito ang paggamit ng ABS-CBN sa Luxembourg, Hungary at Cayman Islands para umano makatakas sa pagbabayad ng buwis sa Pilipinas.

“Luxembourg, Hungary and Cayman Islands are intriguing choices for ABS-CBN to establish distribution companies. Coincidence ba na ang mga bansang ito din ay kilala na mga tax haven sa buong mundo? I-google mo ang mga pangalan nila, ang kasunod na words na lalabas:Tax haven. May mali dito, hindi patas at talagang kawawa ang Pilipinas,” ani Yap.

Ipinaliwanag pa ng mambabatas na kaya tinawag ang mga itong “tax haven” ay dahil sa sobrang baba ng mga tax rate rito. Ino-offer ito ng mga naturang bansa sa mga non-residents para maglagay ng kanilang mga asset o negosyo sa kanila.

“Exactly what ABS-CBN has been doing for a long time. They can say whatever they want, they can say that they just want to be competitive in the international market but at the end of the day, naiwasan nila ang pagbabayad ng 30 percent na tax sa ating bansa,” giit ni Yap.

“This is carefully crafted scheme to avoid paying taxes. Yung mga kababayan nating mga ordinaryong manggagawa at mga maliliit na negosyante ay nagbabayad ng tama pero ang ABS-CBN nakahanap ng paraan para makaiwas magbayad ng tamang taxes.

Kaya naman iginiit nito ang panawagan sa kanyang kapwa mambabatas na mas palalimin pa ang imbestigasyon ukol dito para hindi na ito magaya pa ng ibang malalaking negosyante sa bansa.