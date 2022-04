Batas para sa kababaihan, bata istriktong ipatupad – Legarda

Nanawagan si senatorial candidate Loren Legarda para sa istriktong implementasyon ng mga batas para sa kababaihan at proteksyon sa mga bata nang sa gayon ay matigil na ang pagsasamanta, pag-abuso at human trafficking.

“Easy access to the internet and technological advancements have now been utilized by unscrupulous individuals for illegal activities preying on the vulne¬rability and innocence of women and children,” sabi ni Legarda.

Ayon kay Legarda, co-author ng Anti-Violence Against Women and Children Act at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, dapat higpitan ang pagpapatupad ng batas at magkaroon ng malawakang ‘information dissemination and education campaigns’ laban sa lahat ng uri ng pag-abuso, kabilang ang sexual exploitation, human trafficking, prostitution, at cyber pornography.

Sabi pa ng three-term senator na si Legarda, ang karahasan sa kababaihan at mga bata ay isa sa pinakalaganap na pag-abuso sa karapatang pantao sa bansa kanila ng mga umiiral na batas para mapigilan ito.

Ani Legarda, co-author din ng Magna Carta of Women, hindi katanggap-tanggap ang mga pag-abusong ito lalo na’t may legal na karapatan ang kababaihan at mga bata. Dapat din aniyang maparusahan ang mga indibidwal na lumalabag sa mga kaparatang ito. (Dindo Matining)