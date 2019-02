Isang napakagandang balita para sa mga kababaihan: Isa nang ganap na batas ang 105-araw na Expanded Maternity Leave pagkatapos pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nitong Huwebes lamang.

Isa itong malaking panalo sa mga kababaihang manggagawa na nais magkaroon ng sapat na pahinga upang maghilom ang kanilang katawan pagkapanganak, at may mas mahabang panahon para arugain ang kanilang bagong silang na anak.

Dahil ito ay batas na, ang mga bagong pa­nganak na may asawa o partner ay magkakaroon ng 105 na araw na maternity leave may dagdag 15 araw naman na naitalaga ang batas na ito para sa mga solo parents kaya’t aabot ng 120-araw ang nakalaang maternity leave para sa kanila. Ito ay para masiguro na ligtas at maayos ang kalusugan ng parehong nanay at sanggol, at mas ma­bigyan ng mas mahabang panahon ang eksklusibong pagpapasuso ng nanay sa kanyang anak.

Ang pagpasa ng Expanded Maternity Leave Law ay isang magandang hakbang tungo sa ating pagiging compliant sa standards ng International Labor Organization (ILO) na 98-araw na maternity leave para sa mga bagong panganak na ina. Ito ay parte ng social protection measure para sa mga manggagawang kababaihan.

Ang isa sa probisyon ng EML ay ang pagkakaroon ng tinatawag na “Daddy Quota” kung saan puwedeng ibigay ni nanay kay tatay ang hanggang 7-araw na leave mula sa kanyang 105-araw na maternity leave. Mapapahaba nito ang kasalukuyang isang linggo na paternity leave.

Napakaraming magandang naidudulot ng mas mahabang maternity leave sa mag-ina at sa buong pamilya. Ayon sa mga eksperto, nababawasan ang tinatawag na postpartum depression ni nanay dahil dito. Mas mababa rin ang child mortality rates at kaso ng sudden death syndrome.

Mababa rin ang risk ng bata na magkaroon ng impeksyon, asthma at obesity.

Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga advocate na walang sawang binantayan at pinaglaban itong napakagandang batas na ito. Sila ang walang sawang nakibaka upang pagkatapos ng mahigit dalawang dekada ay may batas na tayo na magpoprotekta sa karapatan at kalusugan ng ating mga mangagawang kababaihan. Nagpapasalamat din ako sa mga kasama naming mga health worker at expert para maipasa ito. At isang saludo din sa mga kasamahan ko sa Senado at sa House of Representatives na nagtulak para maipasa ang batas na ito.

Isa itong napaka­laking tagumpay para sa hanay ng mga kababaihan. Ilang hene­rasyon ng ating mga kababayan ang magtatamasa ng tagumpay na ito. Ito ay tagumpay hindi lamang ng ating mga kababaihan kung hindi pati na rin ng ating mga anak at buong pamilya.

Lagi nating tatandaan na ang malusog na mamamayan ay salamin ng isang malusog at progresibong pamaya­nan. Isang maligayang pagbati sa lahat ng mga nanay sa ating bansa. Para po sa atin ito!

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanu­ngang pangkalusugan at pangkababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanong­kayrisa@gmail.com.