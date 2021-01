Batas Kamao isama sa WTA

TIYAK na maraming kukuhang karerista kay Batas Kamao sa umpisa ng karera ngayong araw sa Metro Turf sa Malvar, Batangas para isama sa kanilang Winner Take All.

Inaasahang liyamado si Batas Kamao sa Condition Race 24 kaya malaki ang tsansa na maka one-point agad sa WTA na may carryover na P288,969.23.

Bukod sa WTA, may carryover din ang quartet at pentafecta sa Race 1 kung saan may 14 na kabayo ang kalahok.

Rerendahan ni class A jockey RO Niu si Batas Kamao, makakalaban nila ang ibang kalahok na sina Jack Of Clubs, Mahilig, High Ranks, Proof It, Sweetness, Marino Ng Tanglaw, Charger, Casablanca, Toscana, Irena Smile, Et Al, Power Hook at Double Rock.

Ang dibidendo para sa quartet at pentafecta ay P63,584.11 at P49, 090.62 ayon sa pagkakasunod.

May P13,738.53 na carry over din sa super six sa Condition Race 21 na pakakawalan sa pangalawang karera.

Siyam na karera ang nakahain ngayong araw, suportado ito ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)