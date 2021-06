Batang nag-aararo ‘di scripted – Jessica Soho

Agad na nilinaw, nag-react ang Kapuso Mo Jessica Soho sa kumalat na tsismis na diumano ay scripted lang ang pinalabas nilang kuwento ng isang bata, si Reymark, na sa edad na 10 ay nag-aararo na para buhayin ang pamilya.

Heto nga ang pahayag ng KMJS na makikita sa kanilang Facebook page.

“Nakarating sa KMJS na may nagpapakalat sa social media na scripted at hindi talaga totoong nag-aararo ang tinampok naming batang si Reymark. Base sa pananaliksik, pakikisalamuha at pakikipamuhay ng aming team kina Reymark at sa kanyang pamilya, nasaksihan namin mismo ang paghihirap ng bata sa bukid. Hiniling din ni Reymark, na huwag nang idetalye sa segment ang personal na problema sa pagitan ng kanyang mga magulang at patuloy na nakikiusap na wag nang i-bash ang mga ito.”

Sa sobrang dami ngang tumulong sa bata, kaya mas marami na rin ang gustong manghimasok, tutukan ang kuwento nito. Pero mas marami rin naman ang naniniwala na totoo ang kuwento ni Reymark, na sa katawan pa lang ng bata, halatang batak na ito.

At sa kredibilidad ni Jessica, makakalusot ba ang mga kuwentong walang katotohanan? (Dondon Sermino)