Batang multo kasunod ni mister

Mga ka-Misteryo nasindak ang isang ginang nang makita niyang kasunod ng kanyang mister ay batang multo.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo.”

Si Gemma ng Malabon ay hindi maitago ang takot sa mukha habang nagkukuwento ng kanyang karanasan.

Misteryo: “Anong oras mo nakita yung batang multo?”

Gemma: “I think around 1am kasi yun yung time pumasok sa room ang hubby ko.”

Misteryo: “Nakita mo ba hitsura ng batang multo?”

Gemma: “Yea. He’s a boy around 9 years old medyo scary ang face parang distorted maybe because ghost na siya hindi masyado clear ang face niya.”

Misteryo: “Ganun talaga pag ghost na kasi energy sila pero yun nga hindi nga clear face nila pero teka hostile ba yung ghost?”

Gemma: “Nooo! Hindi siya hostile wala akong feeling na ganun siya kaya lang ako natakot kasi sumilip siya sa door namin siyempre kahit sino naman kapag ganun makikita mo matatakot ka magugulat ka.”

Misteryo: “Ha ha ha! Oo nga tama ka dun ako din marami nang beses naka-experience nun. Pero right after mo siya nakita, anong ginawa mo?”

Gemma: “I asked my hubby kung aware siya na may kasunod siyang ghost? I also asked him kung may dead relative siyang bata? You know all his answers are no. Wala siyang kilala na batang namatay or hindi rin siya aware na may ghost kasabay niya.”

Misteryo: “Definitely kung ganun answer niya hindi siya sensitive not clairvouyant nor psychic. Maybe baka nararamdaman lang niya pero kaya niya I-rule out yun as ghost baka isipin niya natural feeling lang ang kilabot.”

Gemma: “Yes but at least ako lang ang pwede mag-react pag may ghost pero naiintindihan naman niya kapag nakakita ako kaya he is always on the rescue lumalapit sa akin para yakapin ko to comfort me.”

Misteryo: “Ang sweet naman anyway kung may other manifestation pa please contact me.”

Gemma: “Sure Thank you at nasabi ko experience ko. Unloaded ako. Gumaan feeling ko.”

