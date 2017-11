Batang kalye ayaw palimusan ni Erap

Hinikayat ni Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada ang publiko na huwang limusan ng pera ang mga batang kalye, kabilang na ang mga nagka-caroling dahil karamihan umano sa mga ito ay ipinambibili lamang ng iligal na droga at solvent.

Inaasahan na umano ang pagdagsa ng mga batang kalye dahil sa nalalapit na Kapaskuhan sa mga lansangan na nanghihingi ng limos at aginaldo sa mga motorista at pedestrian.

“Giving money won’t help them. Instead of buying food, they would buy drugs, so let’s refrain from giving them cash,” ayon kay Estrada.

Nabatid na sa pag-aaral ng gobyerno, bumaba ang bilang ng mga street dwellers, kabilang na ang mga street children, na gumagamit ng droga tulad ng shabu at marijuana mula nang umupo si Pa­ngulong Duterte.