Batang Gilas pinadapa ng Croatia

SINALUBONG nang masaklap na kabiguan ang world No. 34 Batang Gilas ng powerhouse na world ranked No. 10 Croatia, 97-75, Linggo ng madaling-araw sa bansa sa pagsisimula ng kampanya sa 5th FIBA U17 World Cup 2018 sa Rosario at Santa Fe, Argentina.

Nabulaga ang mga Batang Gilas sa nagtatangkarang kalaban sa unang minuto pa lang at ‘di na nakabalikwas sa kabuuan ng 40 minutong salpukan kontra Croatians na kinapitan ang abante simula unang minuto hanggang sa huling segundo.

Deretsong walong magkakasunod na puntos ang agad ang ibinomba ng Croats bago nagkapit-bisig ang pito nitong player sa pagpapalitan ng pag-iskor para bulabugin at pa­natilihing nanghuhula kung sino dito ang iiskor sa nahilong mga Pinoy.

Itinala pa ng Croats ang abante sa pinakamataas na 32 puntos, 85-53, sa natitirang 7:33 minuto ng laro para sa unang panalo at ipalasap sa Batang Gilas ang talo sa torneo.

Pinamunuan nina Matej Rujdan at Matej Bosnjak sa iniskor na 16 at 14 puntos ang Croatia na may 28 assist mula sa naipasok nito na 39% sa field goals.

May double-double si Kai Sotto na 23 puntos at 12 rebounds kasama ang dalawang blocks habang nagdagdag si Carl Tamayo ng 12 pts. at walong rebs. para sa Pilipinas kung saan dumanas ang koponan ng 28 turnovers at katiting na 12 assists.