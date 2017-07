Batang bakwit ‘bayani’ ang turing sa ISIS

Ikinalungkot at ikinagulat ng Philippine Sports Commission (PSC) ang pananaw ng ilang batang bakwit na ‘bayani’ ang mga teroristang ISIS.

Sa press conference sa Malacañang, sinabi ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William Ramirez na ilan sa mga nakausap nilang bata sa Iligan City ay naniniwalang ‘hero’ ang teroristang grupong Maute/ISIS na dahilan ng karahasan sa Marawi City.

Nagtungo ang PSC sa mga evacuation centers sa Iligan City para sa ‘games for peace’ na alay sa mga bata.

Naging masaya aniya ang libu-libong mga bata na nakipaglaro sa mga kapwa mga bata kabilang ang ilang Kristiyano.

Iginiit ni Ramirez na dapat ay maalarma ang pamahalaan sa ganitong pananaw ng mga batang bakwit.

“But there was one observation that we had that most of our Filipino children considers other people as heroes —- sports heroes, military heroes. …we had our children’s games for peace that some, if not many of these Marawi bakwit children, they considered ISIS as their heroes. Wow,” wika ni Ramirez.