Batang aktres ginamit sa gimik mga cake

Iba rin pala ang young actress na ito. Maaaring sa kagustuhan niya na mapag-usapan at magkaroon ng imahe na maraming nagbigay, nagpadala at nakaalala ng kanyang kaarawan.

Bilib na rin kami nang mag-post sa kanyang social media ang young actress habang naka-arrange sa harapan niya ang mga cakes at flowers.

Nagpasalamat ito at tipong overwhelmed sa mga natanggap na cakes at iba’t ibang uri ng flower arrangement.

Wala namang isyu sana, ang siste nga lang, mismong si young actress ang kumontak at nagpadala ng message sa mga flowers at cake suppliers. Na padalhan siya ng mga ito and in exchange, babanggitin o pasasalamatan niya sa kanyang post.

In fairness, pinasalamatan naman nga ni young actres ang mga suppliers. Pero ang dating, tipong naalala lang siya ng mga ito na padalhan.

Bilib na bilib ang mga netizens at ibang kakilala ni young actress sa post niya at sinabihan din ito na she’s loved.

Sa isang banda, hindi na poproblemahin ng management ni young actress ang promo at publicity niya dahil ito na mismo ang gumagawa ng gimmick para mas mapag-usapan.

Hart tinawag na ‘stupid’ ng aktor

Nag-react ang writer/actor na si Juan Miguel Severo sa naging pahayag ng sexy actress na si Nathalie Hart.

May nag-post din ng interview ni Nathalie kay Boy Abunda kunsaan, sinabi niyang na-attract din daw siya sa kapwa babae. Pero tila itinangging may nakarelasyon, pero may na-kiss na siya.

Nag-tweet si JM nang, “Nanggigil ako rito sa Nathalie Hart statement, ha.

“Please, please, please, prods! Kung hindi ninyo kayang mag-cast ng mga miyembro ng LGBTQIA community, observe due diligence man lang to make sure that these actors aligned with the politics and the message of your story.”

Dugtong pa niya, “Bakit kamo importante? Exactly because of how stupidly insensitive she was in that interview! Especially, MMK! She portrayed an actual person! Her lack of empathy (an actor without empathy!) in that statement only furthers the notion that our identity is merely a performance!”

May nag-comment pa at kinuwestiyon pa ang kapasidad ni Nathalie bilang actress.

Binanggit din sa thread na sina Rhian Ramos at Glaiza de Castro raw ang mga mahuhusay na actress na gumanap sa lesbian role. Sey ng netizen, “And people loved their tandem.”