Batanes college nakagawa ng beer mula sa kamote

Nagsimula na ang mass production ng Ivatan Beer, ang una at tanging locally brewed na beer sa Batanes.

Ayon kay Dr. Alfonso Simon, presidente ng Batanes State College (BSC), galing sa pag-aaral ng research and development department ng kanilang eskwelahan ang ginamit na teknolohiya sa paggawa ng naturang beer mula sa kamote o sweet potato.

Pumirma ng kontrata ang BSC at negosyanteng si Dennis Lim ng Tawsen Agri-Ventures para sa produksyon ng nasabing produkto.

“The fact that the Ivatan Beer is made from the locally-grown ‘wakay’ or sweet potato, which is abundant in the province of Batanes, the product becomes even more interesting and appealing to the locals of Batanes,” sabi ni Simon sa panayam ng PNA.

Para naman kay Lim, na dating college instructior, ang pagiging komersyal ng Ivatan Beer ay makatutulong sa paglago pa ng turismo ng Batanes.

Naglabas naman ng Fairness Opinion Report si Department of Science and Technology-Cagayan Valley Regional Director Sancho Mabborang para sa terms and condition ng licensing agreement.

Noong Setyembre 2020 pinirmahan ng Tawsen Agri Ventures at BSC ang kasunduan para sa produksyon ng Ivatan Beer.

Nakatanggap ng P400,000 pondo ang BSC mula sa DOST para ma-develop ang alak noong 2018. Sa sumunod na taon, pinakilala sa publiko ang native beer sa ginanap na Science and Technology Caravan sa Batanes.

Nagwagi rin ito bilang ikatlong parangal sa Regional Invention Contest and Exhibit.