Bataan lubog

Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng hanging habagat ay nalubog sa baha ang mga barangay sa iba’t ibang bayan sa Bataan kahapon kung saan maraming mga kalsada at mga tulay na ang hindi madaanan.

Idinaan sa social media ng mga local government unit (LGU) ng lalawigan ang kanilang mga advisory kahapon.

Ayon sa post ng Hermosa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council (MDRRMC), alas-8:50, Huwebes ng umaga, “as of 6:58 am, umabot na hanggang dibdib ang baha sa Brgy. Cataning.”

“Lagpas dibdib na ang baha sa mga sumusunod na lugar sa Bagong Daan, Brgy. Calaylayan, Abucay National Road; Sapang Palay Atlan, Brgy. Mabatang @9:31AM… Lumikas po kung kinakailangan upang maiwasan ang mas matinding pinsala,” saad naman ng Abucay MDRRMC.

Banggit naman ng Samal MDRRMC, alas-7:00 ng umaga, “Patuloy ang pag-rescue… sa ating mga kababayan mula sa Sunshine na sakop ng Brgy. San Juan, Samal, Bataan… ang lahat ng nasa malapit sa baybayin o coastal area ay pinapayuhan na mag-ingat at maging alerto. Maging handa pa rin sa posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar.”

Samantala, nanawagan ng tulong ang mga taga-Bataan sa social media.

“Hi, stay safe everyone especially to those who are living in Bataan like me. We are experiencing heavy rainfall for the past week now. Some bridges and roads have already collapsed. Sobrang taas na ng baha sa ibang municipalities. We ask everyone to include us in your prayers,” ayon kay @evan_onm.

“We used to not experience high floods not until thousands of trees were cut down mainly for road widening,” sey ni @milkiswae.

Banggit naman ni @junkyuhaul, “Our province is experiencing non-stop heavy rainfall and flood since yesterday. Please include us in your prayers.” (Edwin Balasa)