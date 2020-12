Bataan central processing at quarantine facility sa COVID -19 pinasinayaan

ORANI, Bataan — Pormal na pinasinayaan ang malaki at magandang gusali bilang 1Bataan Central Processing at Quarantine Facility para sa coronavirus disease sa bayang ito kahapon.

Ang four-storey building ay matatagpuan sa malawak na 1Bataan Command Center compound malapit sa Roman Highway.

Pinangunahan ni Gov. Albert Garcia ang simpleng inagurasyon at pagpapasinaya ng pasilidad na tinawag na 1Bataan Mega Q na may bed-capacity na 300 na bukod sa processing at quarantine facility ay meron ding isolation center.

“Sa Mega Q natin ipo-process ang mga kababayan nating overseas Filipino workers, locally stranded individuals na umuuwi para masiguradong walang dalang COVID -19 bago natin i-endorso sa kanilang mga mayor at mga municipal health officer at tuluyang makauwi sa kanilang tahanan,“ sabi ng governor.

“Magiging safe ang bawat isa lalo na ngayong panahon ng Pasko na uwian ng mga tao sa kanilang pamilya,” dagdag pa nito.

Maluwag aniya, ang facility na may isolation center na kung saan ang mga magpopositibo sa virus at may mild at asymptomatic cases ay puwedeng manatili ng 10 hanggang 14 na araw.

“Tamang-tama ang facility na ito dahil isasauli na natin ang mga hotel at resorts na hiniram natin upang gamiting quarantine facility noong mga unang buwan nitong taon dahil kailangan nang magbukas ng ekonomiya, kailangan nang manumbalik ng kanilang negosyo at makapagbigay ng trabaho para sa ating mga kababayan,” ani ni Garcia.

Ipinaaabot ng governor ang kanyang pasasalamat sa mga hindi nagdamot na ipahiram ang kanilang pag-aari sa panahon ng pandemya.

Samantala, Bukod sa governor, dumalo rin sa inagurasyon sina 2ns District Rep. Jose Enrique Garcia 3rd, Vice Gov. Crisanta Garcia at mga mayor sa pangunguna ng pangulo ng Bataan League of Municipalities na si Dinalupihan Mayor Maria Angela Garcia.(Randy Datu)