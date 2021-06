Bata sa Cavite natutulog nang dilat

Dahil sa bihirang genetic disorder, natutulog na parang isda ang isang 2-anyos na batang babae sa Dasmariñas, Cavite.

Ayon sa PinoyMD report, ipinanganak si Alexandra Guadayo na walang talukap ang mga mata.

Dumadanas daw ito ng tinatawag na Ablepharon-macrostomia syndrome (AMS).

Kuwento ng ina niya na si Mary Jane, iniwan daw sila ng kanyang asawa nang malaman ang kondisyon ng kanilang anak.

Inabandona raw sila ng kanyang asawa habang nasa lying-in clinic pa at ang nanay niya ang nagbayad sa panganganak niya.

Isang linggo matapos niyang manganak ay pinatignan ni Mary Jane ang kanyang anak sa ospital dahil nagkaroon ng peklat ang mga mata nito at nahihirapang huminga. Doon niya nalaman ang kondisyon ng anak na mayroon pa lang AMS.

Maliban sa walang talukap ang mga mata, nakalubog ang mga tenga ni Alexandra sa kanyang ulo at maliliit at deformed ang mga daliri.

Ayon sa globalgenes.org, ang AMS ay bihirang karamdaman na nagdudulot ng mga pisikal na abnormalidad ng ulo, mukha, balat, mga daliri at maselang bahagi ng katawan.

Sabi ni geneticist Dr. Mary Anne Chiong, nangyayari ito dulot ng pagbabago o mutation na tinatawag na Twist2 Gene.

“When this gene has a mutation, it doesn’t function well. Therefore, features like this start presenting on the patient. It is genetic,” saad niya. (Issa Santiago)