Bata ni Villar kinuyog sa 3 virus test kada linggo

Pinuna kahapon ng mga netizen ang hindi makatarungan at pa-VIP (very important person) umanong trato sa mga opisyal ng pamahalaan sa pagkuha ng COVID test kumpara sa mga karaniwang frontliner na siyang direktang lantad sa panganib ng pandemya.

Naging sentro sa paninita sa Twitter si Anna Mae Lamentillo, chairperson ng Build, Build, Build committee ng tanggapan ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar, matapos i-post sa kanyang social media account na tatlong beses sa loob ng isang linggo siya sumailalim sa COVID test.

Tanong ni @wdmanuel: “ilang beses ba dapat sumailalim sa Covid test ang

taga-gobyerno kumpara sa mga health worker na isinusugal ang kanilang

mga buhay?”

Dismayado rin si @QuiaoitAmadeus dahil dapat ay mga frontliner ang

prayoridad sa pagkuha ng mga test dahil araw-araw silang lantad sa mga

pasyenteng may COVID.

Mabilis din aniyang nakukuha ng mga opisyal ng gobyerno ang resulta ng

kanilang test kumpara sa ilang araw o linggo para sa mga karaniwang

mamamayan.

Matatandaang una nang inihayag ni Villar na nagpositibo siya sa COVID test bago nag-anunsyo rin sa Facebook si Lamentillo.

“VIP!!!! Grabe social elitism pag nasa pulitika haysss,” dagdag ni

@QuiaoitAmadeus.

“Sana all talaga,” tweet naman ni @korpeeeee.

Tugon nila ito sa mga post ni Lamentillo sa Facebook na negatibo

siya sa virus noong Hulyo 13 at 17 pero positibo ang resulta sa

kanyang test noong Julyo 18.

“The driving pic is dated July 17. Her + result came out July 18, when

she said she got swabbed July 16. Should people do inspections while

waiting for swab test results? Fishy,” komento naman ni @RaymundVitorio

sa post ni Lamentillo.(Mia B. Billones)