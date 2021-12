‘Bata’ ni Michael Yang, 1 pang sabit sa Pharmally deal pinatutugis

Hihingi ng tulong ang Senate Blue Ribbon Committee sa mga awtoridad para madakip ang dalawang opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation na sangkot sa maanomalyang transaksiyon sa gobyerno sa pagbili ng COVID-19 medical supply.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado, ipinakita ng komite ang litrato ng dalawang opisyal ng Pharmally na sina Gerald Cruz at Jayson Uson, na hindi sumisipot sa imbestigasyon sa kabila ng ilang beses na silang inimbitahan ng komite.

Sina Cruz at Uson ay opisyal ng ilang negosyong konektado kay dating economic adviser Michael Yang na siyang nagpondo diumano sa Pharmally na pumasok ang mga ito sa kontrata sa gobyerno.

Si Cruz ang humahawak ng lease ng bahay ni Yang sa Forbes Park sa Makati City. Si Uson naman ay sinasabing nagtatago sa Japan.

Makiipag-ugnayan ang komite sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman para sa mahanap ang kinaroonan nina Cruz at Uson. (Dindo Matining)