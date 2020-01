Bata ni Marcos atat ipasara ABS-CBN

WALANG kumpas o utos mula kay Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ng mga abogado ng gobyerno na bawiin ang prangkisa ng ABS-CBN.

Ito ang nilinaw ni Presidential Spokesman Salvador Panelo kasunod ng plano ng Office of the Solicitor Gene­ral na maghain ng petisyon sa Korte Suprema para bawiin ang franchise ng nabanggit na television network.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na sariling aksiyon ito ni Solicitor General Jose Calida dahil ito ang tungkulin niya bilang pinuno ng nabanggit na ahensiya.

“Quo warranto. Trabaho kasi ni SolGen iyan,” ani Panelo.

Nabasa aniya nito ang ulat hinggil sa plano at hindi pa niya nakakausap si Solicitor General Calida kung nagawa na ang petisyon o binabalangkas pa lamang.

Sinabi ni Panelo na walang koneksiyon sa aksiyon ng OSG ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta na lamang ang ABS-CBN dahil sisiguraduhin nito na hindi mare-renew ang franchise nito.

“You must remember that the job of the SolGen is to file the appropriate petitions when he sees or feels that there’s a transgression of franchises or any law for that matter,” dagdag pa ni Panelo.

Sinabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevarra na hindi pinag-usapan sa cabinet meeting ang paghahain ng quo warranto petition sa Supreme Court laban sa nasabing network.

Binanggit ng kalihim na ang isyu ng legislative franchise ng ABS-CBN ay pahapyaw lang na tinalakay may ilang buwan na ang nakaraan.

“The renewal or non-renewal of the ABS-CBN franchise was casually mentioned in a cabinet meeting several months ago, but the filing of a quo warranto has never been discussed at all,” text message ni Guevarra sa mga reporter.

Habang sinusulat ang balitang ito, hindi pa nagpapakita si Calida sa SC para maghain ng petisyon.

Ayon sa report ng isang pahayagan, sa ilalim ng Rule 66 ng Rules of Court, ang legislative franchise ay maaaring bawiin kung may paglabag ang korporasyon. Ang paghahain ng quo warranto ay dahil sa paglabag umano ng ABS-CBN sa ‘terms and condition’ ng prangkisang pinagkaloob sa kanila ng Kongreso.

Si Calida rin ang naghain ng quo warranto petition laban kay Maria Lourdes Sereno na naging dahilan sa pagsipa dito bilang Chief Justice ng SC.

Matatandaang mainit ang Pangulo sa nabanggit na tv network dahil sa hindi ipinalabas ang political ads nito noong panahon ng kampanya kahit na nakapagbayad na ito, at sa halip ay mas pinaboran ang political ads ng kanyang kritiko na si dating Senador Antonio Trillanes IV.

Si Calida ay kilalang suporter ng pamilya Marcos. (Nancy Carvajal/Aileen Taliping)