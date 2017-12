‘Bata’ ni Gloria ipupuwesto sa POEA

Usap-usapan ang napipintong appointment ng ‘bata’ ng dating pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo bilang administrador ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA).

Subalit ngayon pa lamang ay pinapalagan na at hinaharang ng Advocates and Keepers of OFWs (AKO), isang non-government organization ng mga overseas Filipino workers sa Gitnang Sila­ngan, ang pagtatalaga kay dating Negros Oriental Rep. Jacinto ‘Jing’ Paras bilang POEA administrator.

Sa pahayag na inilabas ng grupo, sinabi ni AKO founding chairman Dr. Chie Umandap na malaking pagkakamali at trahedya ang mangyayari sa POEA kapag itinalaga si Paras sa nasabing ahensiya lalo pa ngayon na isinasailalim ito sa malalimang imbestigasyon at malawakang balasahan ng Department of Labor and Employment (DOLE) dahil sa mga nadiskubreng katiwalian dito.

“To appoint a politician who has no previous knowledge or inkling of the operations of the POEA will throw a ­monkey wrench into the current total revamp being undertaken by the DOLE leadership to remove or replace certain POEA personnel allegedly involved in the illegal recruitment schemes,” ayon sa pahayag ng grupo.

Kilalang ‘bata’ ni ­Arroyo ang dating kongresista mula pa noong miyembro ito ng Kongreso sa panahon ng da­ting Pangulo.

Nitong mga nagdaang buwan ay naging aktibo si Paras sa pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga pinaniniwalaan niyang sangkot sa destabilisasyon laban sa administrasyon o mga kritiko ng gobyerno.