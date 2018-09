Bata ni Gloria guilty sa kidnapping

HINATULAN kahapon ng habambuhay na pagkakabilanggo si retired Army Major Gen. Jovito Palparan, at kanyang dalawang kasama makaraang mapatunayang guilty sa kasong kidnapping at illegal detention bunga ng pagkawala ng dalawang estudyante ng University of the Philippines (UP) noong Hunyo 26, 2006 sa Hagonoy, Bulacan.

Base sa ipinalabas na desisyon ni Judge Alexan¬der Tamayo ng Branch 15 ng Malolos Regional Trial Court (RTC), napatunayang guilty si Palparan at kanyang kapwa akusadong sina Lt. Col. Felipe Anotado, Jr., at Staff Sgt. Edgardo Osorio sa kidnapping and serious illegal detention case.

Si Palparan at kanyang kapwa akusado ay nahatulan bunga ng pagkawala ng mga UP students na sina Sherlyn Cadapan, senior sports science student, at Ka¬ren Empeño, matapos dukutin ng mga armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet sa isang bahay sa Brgy. San Miguel, Hagonoy noong Hunyo 26, 2006 at simula noon ay hindi na nakauwi at nakita pa.

Bukod sa hatol na habambuhay na pagka¬kabilanggo, pinagbaba¬yad din si Palparan, tinaguriang berdugo ng human rights activists, at kapwa akusado ng P100,000 in civil indemnity at P200,000 para sa moral damage¬s sa pamilya ng dalawan¬g nawawalang estudyante ng UP at iniutos din ng korteng ikulong ang mga ito sa New Bilibid Pri¬son (NBP).

Napatunayan ng hukuman na guilty sina Palparan at dalawa pang kapwa nahatulan sa kasong nabanggit matapos dukutin sina Cadapan, , at Empeno, kumukuha ng kursong socio¬logy, nang maganap ang pagdukot sa kanila ng mga armadong kalala¬kihan na napatunayang mga tauhan ni Palparan.

Naging malakas na ebidensya laban kay Palparan at kanyang kapwa nahatulan base sa pahayag ng mga saksing aide ni Palparan na si Staff Sgt. Osorio ang dumukot sa dalawang UP student sa bayan ng Hagonoy ay mayroon ding magsasakang tumestigo na da¬lawang beses niyang nakausap ang retiradong heneral bago siya nakatakas sa kampo ng mi¬litar at nakita din niyang pinahihirapan at minomolestiya ang da¬lawang biktima.

Kaugnay nito, igi¬nagalang naman ng Malacañang ang naging hatol ng korte laban kay Palparan.

Sinabi ni Presi¬dential Spokesman Harry Roque na walang hangad ang gobyerno kundi mabigyang katarungan ang mga biktima.

“We respect the decision of the court and we would want justice to be done to the victims,” ani Roque.