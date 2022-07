‘Bata’ ni Digong nilaglag ng mga PIA exec

Naglabas ng opisyal na pahayag ang grupo ng mga regional at division head ng Philippine Information Agency (PIA) bilang pagtutol sa muling pagtatalaga kay Ramon Cualoping III bilang PIA Director General ng administrasyong Marcos.

Maliban sa pagtutol sa reappointment ay pinabababa rin sa puwesto ng mga presidente at bise presidente ng PIA employees association si Cualoping.

“We intended this petition to be treated internally and with due process, hence we addressed the matter to the appropriate departments,” ayon sa inilabas na pahayag.

“We will not stake our names, career positions and reputation by making fale allegations against a government official who has always brandished his strong ties with the powers that be,” ayon pa sa pahayag.

Giit pa ng grupo hindi nila isasara ang kanilang mga mata laban sa hindi tamang paggastos sa kaban ng bayan at pag-abuso sa kapangyarihan.

Samantala, wala pang inilalabas na bagong pahayag si Cualoping sa alegasyon ng mga kasamahan sa PIA.