Bata ni Cayetano sa BCDA nabuking ang sangkaterbang consultant

SINITA ng Commission on Audit (COA) ang pagkuha ng sangkaterbang mga consultant ng tanggapan ni Bases Conversion Development Authority (BCDA) president and CEO Vivencio Dizon, ­dating tauhan ni Foreign ­Affairs Secretary Alan ­Peter Cayetano, kahit ang trabaho ng mga ito ay maaari namang gawin ng kanilang mga regular staff.

Sa 2017 Annual Audit Report ng COA sa BCDA, tinukoy ang 10 mga consultant na kinuha ni Dizon mula nang maupo ito sa puwesto noong 2016.

Kabilang dito sina dating Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff retired Gen. Gregorio Pio Cata­pang; Joseph Alcazar, Katherine Bacosa, Paolo Capino, Efren de Jesus, Shelah Mae Famador, Pamela Macasaet, Pocholo Paragas, Roberto Rosales at Francis Raymund Zamora.

Puna ng COA, sob­ra-sobra at lampas na sa dapat at kailangan ng BCDA ang kinuha nitong mga consultant.

“The scope of works are overlapping, indicating duplication of functions or may be the hiring of more than what is actually needed by the BCDA,” ayon sa COA.

Hindi rin umano malaman at mabusisi ng COA ang kakayahan at kapabilidad ng 10 mga consultant dahil tumanggi ang pamunuan ng BCDA na ibigay sa kanila ang resume ng mga ito sa kabila ng paulit-ulit na kahilingan ng mga state auditor.

“Seven of the 10 consultants were classified as ‘highly technical’ advisers even though their scope of work were within the capability of the orga­nic employees of BCDA,” ayon pa sa COA.

Inihalimbawa pa ng COA ang pagkuha kay Catapang bilang consultant gayong may itinalaga bilang BCDA Board Adviser for Military Affairs ng Department of National Defense (DND).

Kinuwestiyon pa ng COA kung bakit kaila­ngang kumuha ang BCDA ng consultant para sa social media samantalang maaari naman itong gawin ng kanilang media division.

Kumuha rin ang BCDA ng pribadong abogado, na hindi inaprubahan ng Government Corporate Counsel at walang ‘written concurrence’ ng COA.

Hindi rin malaman kung magkano ang suweldo ng binanggit na mga consultant dahil bigo ang BCDA na ibigay sa COA ang kontrata, disbursement voucher, journal voucher at mga supporting document para masuri ang mga ito. Iginiit ng COA na ibigay ng BCDA ang mga kaukulang dokumento ukol dito.

Dahil dito, inirekomenda ng COA kay Dizon ang pagsibak sa ilang consultant nito at repasuhin ang hiring policy sa pagkuha ng mga ito sa pamamagitan ng pagbalangkas ng alituntunin at pagtukoy kung alin ang itinutu­ring na confidential at highly technical adviser.

Nakasaad sa COA report ang paliwanag ng BCDA na napilitan itong kumuha ng mga consultant habang hindi pa naaaprubahan ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations (GCC) ang ‘modified structure’ ng BCDA.

Sa pagkuha kay Catapang bilang consultant, ginagampanan umano nito ang mga ‘task and responsibilities at operational level’ na hindi sakop ng BCDA Board Adviser for Military Affairs dahil ang huli ay gumaganap lamang ng ‘advisory functions’ sa ‘policy-making level’.

Sinabi pa ng BCDA na itinigil na rin nila ang pagkuha ng mga consultant ngayong taon. Rerebyuhin din umano nila ang kontrata ng kinuhang mga confidential consultant at kung kinakailangan ay babawasan ang mga ito.

Tungkol sa abogado na kinuhang consultant, ‘coordinative’ lang umano ang trabaho nito sa BCDA at limitado sa ‘monitoring of developments’ hinggil sa mga isyu na kinakaila­ngang mai-report agad sa tanggapan ni Dizon.