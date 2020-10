Bata ni Cayetano binira ni De Lima sa P11B korapsyon

Kinastigo ni Senador Leila de Lima ang gobyerno dahil sa mga naglalabasang isyu ng katiwalian.

“Taumbayan na naman ang kawawa, Pilipino na naman ang lugi sa panibagong anomalyang ito,” ani De Lima.

Ang pahayag ni De Lima ay patungkol sa dating tauhan ni Taguig Cong. Alan Peter Cayetano na si ‘testing czar” BCDA President and CEO Vicencio Dizon na nahaharap sa reklamo graft at malversation kaugnay P11 bilyong New Clark Sports hub sa Capas, Tarlac.

“Add to this the fact that the so-called “testing czar” is himself being hailed to court for graft charges over the ₱11-billion New Clark sports hub built for the SEA Games. Testing czar nga ba? O Kupit King lang pala. You never know under the Duterte administration,” ani De Lima.

Pinaiimbestigahan din ng senadora ang ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine Health Insurance Corp. at Philippine Red Cross sa gitna na gulo sa pagitan ng dalawang organisasyon na naglagay sa peligro ng COVID_19 testing program ng gobyerno.

“Ang hindi natin maintindihan ay kung bakit umasa ang gobyerno sa PRC sa pagtugon sa malaking bahagi ng testing requirements nito. Lumalabas pa na kuwestyonable yung kasunduan ng PhilHealth at PRC, ayon na mismo sa in-house lawyers ng PhilHealth,” sabi ni De Lima. (Dindo Matining)