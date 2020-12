Bata ng mga senador, cong wapakels sa x-mas party ban

Sa kabila ng babala ng mga awtoridad, hindi pa rin napigilan ang isang grupo ng mga political officer ng mga senador at kongresista na magdaos ng Christmas party noong nagdaang linggo.

Ayon sa source ng Abante, nangyari ang Christmas party ng grupo noong Huwebes, Disyembre 10 sa isang samgyupsal restaurant sa Quezon City na dinaluhan ng lagpas 40 katao.

“More or less 40 ang umattend and hindi na-observe ang social distancing. Close contact talaga, magkakatabi sila. Naka-face mask pero walang face shield,” kuwento pa ng source ng pahayagang ito.

“Tumagal ng three to four hours ang Christmas party, may raffle and game pa kaya tumagal,” sambit ng source.

Ginawa ang pagtitipon sa kabila nang babala ni Philippine National Police (PNP) chief Police General Debold Sinas na aarestuhin ang sinumang mahuling nagsasagawa ng Christmas party.

Sabi pa ng source, apat na araw matapos ang party, nakitaan ang sintomas ang political officer ng isang senador na pumasok ng Martes.

“Nagpa-swab test siya that day [Tuesday] and the following day lumabas ang result and nag-positive siya Covid,” lahad ng source.

Matapos magpositibo sa coronavirus, agad na pinauwi ang mga staff ng tanggapan ng isang senador at sinabihang mag-home quarantine ang mga makasalamuha ng political officer.(Dindo Matining)