‘Bata’ ikukumpas madyik sa SEAG

MAGPAPAMALAS muli ng mahika sa tumbukan ang legendary billiards athlete at 1999 World 9-Ball champion Efren “Bata” Reyes sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

Sasabak ang 67-anyos na professional pool player na binansagang “The Magician” sa one-cushion at three-cushion carom, kung saan apat na beses siyang nagwagi ng bronze medal simula 2011 Palembang, 2013 Naypyidaw, 2015 Kailang at 2019 Manila Games.

Minsan naman siyang nagwagi ng gold medal sa SEA Games noong 1987 Jakarta sa men’s English billiards at men’s snooker, habang nanalo ito ng panibagong bronze medal sa men’s three-cushion sa 2011 Palembang Games. Nagtapos naman ito sa ikatlong puwesto para sa bronze medal sa 2002 Busan Asian Games sa men’s 8-ball singles.

Hindi maitatanggi ang kahusayan at kaaliwang dinadala ni Reyes dahil sa mga mahihirap na tricks at diskarte sa paglalaro, na maging ang mga kalaban ay napapahanga sa mga puwestuhan at mahihirap na tumbukan sa international scene.

Sangkaterbang mga parangal at kampeonato ang ibinulsa ng Pampanga-native pool player na umabot na sa mahigit sa 100 professional tournaments ang napanalunan kabilang na ang Tokyo World 9-Ball Open noong 1992, US Open 9-Ball Championship taong 1994 at One Pocket Championship sa 2000 at 2011 edition, Derby City Classic, World Pool League, All-Japan Championship, World Cup of Pool, Masters Championships at ang makasaysayang WPA World 8-Ball at 9-Ball titles noong 2004 at 1999.

Makakasama ni Reyes sa national team na sasabak Mayo 14-22 sa Ha Dong Gymnasium sina Carlo Biado sa men’s 10-ball at 9-ball singles kasama si Johann Chua; Rubilen Amit at Chezka Centeno sa women’s 10-ball at 9-ball event, at Francisco dela Cruz, habang tutumbok rin sina Alvin Barbero at Jeffrey Roda sa men’s singles at 6-red singles.

Susubukan nina Amit at Centeno na madepensahan ang lalaruang event, habang muling susubok si Reyes na mahigitan ang apat na beses na pagkakatapos ng bronze medal. (Gerard Arce)