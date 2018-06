Basurero nairaos sa kolehiyo ang anak

BUMUHOS ang papuri ng mga netizen sa isang ama na kahit sa basura kumikita ay naigapang naman sa pag-aaral ang mga anak hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo ang panganay.

Sa ulat ng GMA News hinggil sa kuwento ng buhay ng 51-anyos na si Cristito Quimado, habang natutulog pa ang marami sa ating kababayan ay bumabangon na ito ng alas-tres nang madaling-araw para pumasok sa kanyang trabaho.

Hindi umano madali ang trabaho na mangolekta ng basura dahil sa kaakibat na peligro sa kalusugan, pero dahil ito lang ang pinagkukunan niya ng pera para mabuhay ang kanyang pamilya ay tinitiis niya ang hirap.

Ayaw din ni Quimado na matulad sa kanya ang mga anak, kaya’t ipinaunawa niya sa mga ito ang kahalagahan ng edukasyon upang makaahon sa kahirapan.

Kahit isang basurero ang kabuhayan, hindi siya ikinahihiya ng kanyang mga anak.

“Minsan, pumapasok akong walang baon…pero nagpapasala­mat ako sa Diyos na siya ang tatay ko kasi marangal ang trabaho niya. Wala siyang ginagawang iligal,” ayon sa anak nitong si Jenny Rose.

Ang pagsisikap ni Quimado ay hindi naman nawalan ng saysay dahil noong Abril ay nakapagtapos si Jenny Rose sa kursong Bachelor of Science degree in Nutrition and Food Technology.

Oras na makapagtrabaho, balak ni Jenny Rose na pakainin sa restaurant ang kanyang ama at bigyan ng regalo.

Aakuin na rin ni Jenny Rose ang pagpapaaral sa apat pa niyang kapatid.

Marami ang naantig sa kuwento ng buhay ni Quimado, kung saan ilan ang nagsabi na malayong-malayo umano ito sa katamaran ng grupong Kadamay na walang ginawa kundi mang-agaw ng housing project para magkaroon ng instant pabahay.