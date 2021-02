Basurero ala-Hollywood star sa makeover

Windang ang mga netizen sa isang basurero sa Angeles City, Pampanga matapos niyang sumailalim sa isang transformation makeover.

Ayon sa mga netizen, tila hawig kasi ni Hollywood aktor Chris Pratt na may bahid ng pagka-Jake Cuenca ang lalaki nang ayusan ito.

Kinilala ang lalaki na si Dennis Pascual, isang mangangalakal, na libreng binigyan ng makeover at sinalang pa ito sa isang photoshoot ng isang hair and makeup artist na si Richard Strandz.

“Kuya Nangangalakal Make-Over Transformation into Hollywood LookAlike Chris Pratt,” saad niya sa caption ng kanyang post.

Kwento ni Strandz, naranasan niya na ring mangolekta ng basura noon kaya siya tumutulong sa mga tulad ni Pascual.

“Helping one person might not change the whole world , but it could change the world for that one person. To my Alaga,Mga Nakshie , Im not expecting in return, only seeing you achieving your dreams and pass the love i’ve shared to you. Wag maging maramot , I Share nyo kung anong meron kayo . Love you All.”

Aniya, balak niyang ipasok sa gym si Pascual para mapangalagaan nito ang kanyang katawan. (Vinne Angeles)