Basura may kapalit na reward sa e-wallet

Isang Pinoy software developer ang nakapag-develop ng isang mobile app kung saan ang mga patapong plastic ay maaaring ipagpalit para sa rewards.

Ang app, na pinangalanang TrashCash, ay na-develop ni Benjo Vidal at ng kanyang kaibigan.

“TrashCash has an e-wallet where you can save your points. For example, plastic bottles’ exchange rate is five to eight points per kilo,” pahayag ni Vidal.

“You can use those points to redeem the rewards provided by your barangays,” dagdag pa niya.

Aniya, ang mga barangay na magiging community partners nila sa paggamit ng TrashCash ang bahalang mag-takda kung anong mga rewards ang kanilang ibibigay.

Sa ngayon raw ay dalawang barangay na sa bansa ang gumagamit ng TrashCash.

“One of our partners’ rewards is insurance. Some offer rice then school kits in exchange for the plastics that the people deposit,” wika pa ni Vidal.